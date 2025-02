Reggio Emilia, due ragazzi aggrediti con mazze e coltelli dal branco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Due ragazzi di 18 anni sono stati aggrediti da un gruppo di giovani - composto da circa una decina di ragazzi - armati con mazze, bastoni e coltelli ieri pomeriggio a Reggio Emilia intorno alle 18.30 al Parco Noce Nero, nel quartiere Pappagnocca. E, stando a quanto emerso dai primi racconti, sarebbe spuntata anche una pistola.

Una delle vittime è stata portata al pronto soccorso in codice 'giallo' per una ferita presumibilmente da arma da taglio alla testa. Mentre l'altro coetaneo aveva diverse contusioni sul corpo ma avrebbe rifiutato le cure mediche.

Sull'episodio sta indagando la squadra mobile della Questura. La ricostruzione al momento appare però complicata. Nell'area verde non ci sono telecamere da cui attingere per identificare gli autori e le due vittime per ora sono reticenti a fornire la propria versione. Tutto porta a pensare che conoscessero i loro aggressori. Si indaga anche nell'ambito di un regolamento di conti, forse per motivi di droga.