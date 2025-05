Reggio Emilia: morto in monopattino, il cugino 'era al suo primo giorno di lavoro'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'La mattina dell'incidente era al suo primo giorno di lavoro. Finalmente, dopo due anni di lavori precari, aveva un contratto regolare. Umer era felicissimo: tanto che, anche se doveva presentarsi alle 7.45, è partito in anticipo'. A parlare alla Gazzetta di Reggio è il cugino del 21enne pakistano travolto e ucciso alle 7 di martedì da un autobus Saca in via Turri a Reggio Emilia mentre si trovava su un monopattino.

Subito dopo il sinistro padre e fratello sono stati rintracciati dalla polizia locale e hanno eseguito il rito del riconoscimento. Ieri pomeriggio invece sono partiti per il Pakistan. 'Era un volo programmato da tempo, per il padre. Vista la tragedia si è aggiunto il figlio 26enne: entrambi vogliono dare di persona la notizia alla madre e alle sorelle, che non sanno ancora del lutto'. A proposito delle polemiche sulla sicurezza dei monopattini, il cugino dice: 'È vero, Umer non portava il casco, ma vista la dinamica dell'incidente anche se l'avesse indossato non avrebbe avuto scampo. Sono andato sul posto: lui era minuto e magro, la ruota del bus gli è passata sopra il tronco e gli ha schiacciato l'addome, provocando un'emorragia interna che l'ha ucciso all'istante - conclude il cugino - Ci siamo rivolti a un avvocato, ma non incolpiamo nessuno: l'autista non l'ha fatto apposta. Non abbiamo desiderio di vendetta. È stata una tragica fatalità'.