Reggio Emilia, scambiavano droga-soldi attraverso cassetta della posta

Arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 25enne disoccupato e incensurato residente a Campegine

Da casa, probabilmente 'grazie al fatto che lo scambio droga-denaro avveniva senza incontrarsi, utilizzando la cassetta della posta, gestiva l'attività di spaccio a favore di clienti che lasciavano nella cassetta postale il corrispettivo concordato, previo ritiro della droga'. Questa l'ipotesi investigativa dei carabinieri della stazione di Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, che assieme ai colleghi di Castelnovo Sotto ieri mattina hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 25enne disoccupato e incensurato residente a Campegine.



I militari fanno poi sapere di aver sequestrato, all'esito di una perquisizione domiciliare, 'circa otto etti tra marijuana e hashish, materiale per il confezionamento, un bilancino e un migliaio di euro in contanti, di cui 15 rinvenuti nella cassetta postale di casa del 25enne'. Nel dettaglio sono state sequestrate 'due buste di plastica contenenti rispettivamente 215 e 19 grammi di marijuana, vari frammenti di hashish per un peso di oltre 20 grammi e un bilancino di precisione, tutto riposto sul tavolo del soggiorno, una busta con mezzo chilo di marijuana trovata in un mobile della camera da letto, alcune buste idonee alla termosaldatura e alla chiusura ermetica trovate in un mobile del soggiorno, 980 euro custoditi nel portafoglio e 15 euro rinvenuti nella cassetta postale'.



Inevitabile l'arresto del giovane, che questa mattina, dopo la convalida dell'arresto, è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.





