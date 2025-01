Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I Nas di Parma, insieme ai militari del locale Nucleo Carabinieri Forestali, hanno recentemente eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante situato nella zona dell’Appennino reggiano. Durante l’ispezione sono state riscontrate alcune irregolarità. È stata sequestrata amministrativamente una quantità di 8 chili di carne di cinghiale, dal valore commerciale di circa 250 euro, poiché risultata priva delle informazioni obbligatorie relative alla rintracciabilità. Sono state inoltre rilevate carenze igienico-sanitarie, tra cui la presenza di ragnatele sulle pareti della cucina, sporco accumulato sui piani di lavoro e sulle attrezzature, quali frigoriferi, affettatrice e forno, nonché un tagliere per la lavorazione della carne usurato e non idoneo all’uso. Al titolare del ristorante sono state contestate violazioni amministrative per 2.500 euro. Su richiesta dei militari operanti, il personale del Servizio Veterinario dell’Azienda USL locale ha provveduto ad effettuare il campionamento delle carni sequestrate per sottoporle alle successive analisi, finalizzate alla ricerca di Trichinella e PSA, che hanno avuto esito negativo.