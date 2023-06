Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il locale ha omesso di indicare gli ingredienti e le sostanze potenzialmente allergeniche nelle preparazioni gastronomiche in vendita, una violazione che va a discapito del diritto dei consumatori di essere adeguatamente informati. Altri problemi riscontrati includono carenze igienico-sanitarie in tutto il locale, con accumuli di sporco e formazione di ragnatele sulle superfici, un impianto di aspirazione fumi della cucina ricoperto di sporco e unto, pentolame e stoviglie conservate a diretto contatto con il pavimento, contenitori dei rifiuti privi di sistema automatico di apertura e la presenza di materiali non pertinenti all'attività all'interno della cucina.Per tutte queste irregolarità, il legale responsabile del locale è stato multato per un totale di 4.500 euro.A seguito dell'ispezione, il Nas di Parma ha avanzato alla Azienda USL di Reggio Emilia una proposta di sospensione immediata dell'attività. La proposta è stata accolta dal Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda USL di Reggio Emilia, che ha emesso un provvedimento di sospensione dell'attività di ristorazione e somministrazione di operatore del settore alimentare nei confronti del locale. Il provvedimento resterà in vigore fino alla completa rimozione delle carenze riscontrate.