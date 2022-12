Reggio, malore improvviso al ristorante muore a 51 anni

Tragedia in provincia di Reggio Emilia. Alberto Moreni, imprendiore agricolo di 51 anni, è morto stroncato da una malore improvviso mentre sabato sera era seduto a un tavolo di un ristorante a Villa Minozzo insieme ad alcuni amici. Inutile il tentativo dei sanitari di rianimarlo, l'uomo è deceduto all'interno del locale.



I funerali si terranno domani, martedì 6 dicembre, alle 10.30, partendo dalla camera ardente all’ospedale di Castelnovo Monti, con destinazione il crematorio di San Cataldo a Modena.

'Ci uniamo alla famiglia: mamma e fratelli, in questo doloroso momento con commozione e affetto. Giungano a tutti i congiunti le mie più sincere condoglianze' - scrive il sindaco di Villa Minozzo Elio Ivo Sassi.

Alberto Moreni conduceva un’azienda agricola a Sologno di Villa Minozzo: lascia la mamma e tre fratelli Carlo, Gianni e Verardo.

