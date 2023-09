Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’attività ispettiva ha consentito di ricostruire, sulla base della documentazione conservata ed esibita e l’incrocio con le numerose banche dati in uso al Corpo, il volume d’affari realizzato ed il reddito imponibile prodotto. Il lavoratore autonomo, che non ha mai istituito i registri fiscali obbligatori, non ha dichiarato dal 2017 al 2021 compensi per 519.295 euro e non ne ha contabilizzati 387.860,00 euro dal 2022 al 2023. Oltre alle imposte dirette, per i compensi fatturati non è stata dichiarata all’Amministrazione finanziaria Iva dovuta per 138.093 euro.L’uomo è stato denunciato per l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva e per l’occultamento e la distruzione della documentazione fiscale obbligatoria.