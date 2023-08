Reggio, specialista di furti agli anziani: 52enne in carcere

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Non soli furti e rapine nel curriculum della donna e nel provvedimento di cumulo pene ma anche condanne per false dichiarazioni sulla propria identità personale (due episodi commessi a Modena e Verona rispettivamente nel 2011 e nel 2017) e anche una condanna per inosservanza alla sorveglianza speciale commessa nel 2017 in provincia di Reggio Emilia.Attualmente la donna, si trovava a beneficiare della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali che gli è stato revocato dal Tribunale di Sorveglianza del capoluogo felsineo essendo sopravvenuto un nuovo titolo di esecuzione di pena detentiva di cui al provvedimento di cumulo dell'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura reggiana che emetteva quindi l'ordine di esecuzione di espiazione della pena detentiva per la pena residua di anni 4, mesi 4 e giorni 12 di reclusione.

I carabinieri di Bibbiano, nel cui comune la 52enne vive, ricevuto il provvedimento restrittivo vi davano esecuzione arrestando la donna e conducendola in carcere per l'espiazione del residuo pena. Sarà scarcerata il 23.12.2027 se non detenuta per altra causa. Tra i vari colpi commessi ai danni di anziani il più grave è sicuramente quello risalente al 2006 compiuto a Montecchio Emilia dove un'anziana riceveva la visita della donna che con il pretesto di fare un regalo al marito si introduceva in casa dove, carpita la fiducia della vittima, con un complice, poi sopraggiunto, riusciva a distrarla svuotandole la cassaforte di tutti i preziosi usando violenza per assicurarsi la fuga allorquando la vittima ha cercato di fermarla una volta accortasi del furto. Tra il 2011 e il 2012 tra Reggio Emilia e Modena con la tecnica dell'abbraccio ha derubato degli anziani dei rispettivi portafogli sfilandoli dalle tasche.



Nel 2008 e nel 2012 rispettivamente a Parma e Reggio Emilia con la solita tecnica di essere conoscente di parenti delle vittime si introduceva nei rispettivi appartamenti derubandole. Ora per la 'specialista' dei furti agli anziani si aprono nuovamente le porte del carcere di Reggio Emilia dove al termine delle formalità di rito è stata condotta dai carabinieri di Bibbiano che hanno dato esecuzione al provvedimento.