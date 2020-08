Resti di ossa e carne: quasi certo sono di Gioele

Sarà necessario l'esame del Dna per avere la conferma definitiva che i resti ossei trovati a circa 200 metri dall'autostrada Messina-Palermo appartengano al piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni scomparso sedici giorni fa insieme alla madre Viviana Parisi, 43 anni, poi trovata morta. Il corpo del piccolo sarebbe stato dilaniato dagli animali selvatici, e trascinato ad alcune centinaia di metri dal luogo in cui nei giorni scorsi era stato ritrovato il cadavere dela madre. Per gli uomini che coordinano le ricerche del bambino i resti ossei e la maglietta portano a lui 'al 99 per cento.