Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il ferito più grave è ricoverato al Bufalini di Cesena, uno a Rimini e il meno grave all’ospedale di Riccione. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere l'incendio sprigionatisi dopo le esplosioni, i carabinieri e i sanitari del 118 con alcune ambulanze. Allertati anche i tecnici di Arpae. Sul posto è atterrato anche un elicottero di elisoccorso che non è poi stato utilizzato. La deflagrazione si sarebbe verificata su un nastro trasportatore di materiale portato dai compattatori, pare sia stato un oggetto conferito, per cause da chiarire, a esplodere.