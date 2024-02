Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Durante le attività, uno dei due giovani, nello specifico il 16enne, è stato sorpreso mentre tentava di uscire dalla struttura e bloccato nell’atto di lanciare al di là di un muro di recinzione una borsa porta computer, contenente due PC portatili.Nel corso dei controlli, nel suo armadio è stata rinvenuta una tessera sanitaria. Da accertamenti è risultato che la titolare del documento sanitario aveva subito un furto nella notte all’interno del garage, da cui erano stati asportati oltre alla tessera, due pc portatili e un clarinetto giocattolo, quest’ultimo rinvenuto, insieme a numerosi altri oggetti, tra cui dei microfoni, un casco, abiti e diversi giocattoli, all’interno dell’armadio in uso al 17enne, che non è stato in grado di giustificarne il possesso.Sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza degli oggetti recuperati.