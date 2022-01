Riciclaggio di denaro: sequestro da 700.000 euro a coppia modenese

Su mandato del Gip del tribunale di Reggio Emilia (chiesto e ottenuto dalla locale Procura) la squadra Mobile della Questura reggiana ha confiscato ieri beni per oltre 700.000 euro a due coniugi modenesi già coinvolti nell'inchiesta 'Perseverance' contro la 'ndrangheta. Ad essere congelati, secondo chi indaga, i presunti profitti derivanti dal reato di autoriciclaggio. La coppia, all'epoca dell'avvio dell'inchiesta -marzo 2021- insospettabile perché incensurata, aveva deciso di impossessarsi del patrimonio di due anziani parenti residenti nel modenese. Per questo si era rivolta a Salvatore Muto, (fratello 37enne di Luigi e Antonio Muto condannati nel processo Aemilia per associazione a delinquere di stampo mafioso) 'commissionandogli' il pestaggio con lesioni gravissime della badante dei facoltosi congiunti. La quale, accudendoli, ostacolava suo malgrado il disegno criminale. Come poi ricostruito dalla Polizia il piano ebbe successo.Il profitto del reato è statto quantificato in 717.000 euro. La Squadra Mobile di Reggio, accertata l'incapienza della somma sui conti correnti intestati ai coniugi, ha messo quindi i sigilli anche ad una villa e ad alcuni terreni di loro proprietà. Contestualmente al sequestro, poi, la Polizia ha attuato sei decreti di perqusizioni emessi a carico di altrettanti soggetti sottoposti ad indagine per avere riciclato, attraverso le proprie società 'cartiere', il denaro distratto. L'operazione Perseverance aveva portato nel marzo dell'anno scorso all'esecuzione di sette misure cautelari in carcere su richiesta della Dda, a carico anche dei coniugi modenesi in ordine al reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Questo per un secondo 'incarico' affidato dalla coppia alla cosca. Si trattava di una questione di 'recupero crediti': due milioni di euro di probabile provenienza illecita. Per intimorire il debitore, un imprenditore residente in Toscana, due sodali del clan lo aspettarono fuori casa mostrandogli sia i documenti relativi al presunto credito vantato sia, a scopo intimidatorio, alcune foto dei suoi familiari. La spedizione ebbe però un risultato inatteso poiché la vittima dell'estorsione chiamò in sua difesa l'esponente di un'altro gruppo 'ndranghetistico calabrese. Ne nacque una trattativa che costrinse a scendere in campo come mediatore una figura apicale del sodalizio emiliano (Giuseppe Sarcone Grande).