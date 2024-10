Si droga in ospedale, i medici la scoprono, e la Polizia arresta il pusher

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel corso dei servizi di osservazione controllo e pedinamento, eseguiti dalla Squadra Mobile di Modena, utilizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza dell'ospedale, è stato individuato un uomo accusato di aver ceduto lo stupefacente alla donna.

La svolta è arrivata 24 settembre quando nel corso di un servizio di appostamento è stata osservata la donna ricoverata che dopo essere uscita dal reparto ha atteso nell'area antistante l'arrivo di un uomo, un 26enne italiano, che dopo essersi avvicinato le ha ceduto una dose di sostanze stupefacente che immediatamente la donna ha consumato. La scena è stata seguita in tempo reale e interrotta dall'intervento dei poliziotti della squadra mobile del posto di polizia del Policlinico che hanno arrestato in flagranza di reato lo spacciatore. Sulla base delle evidenti fonti di prova acquisite, la Procura di Modena ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari la convalida dell'arresto e l’applicazione della misura cautelare in carcere. Il Gip ha convalidato l'arresto lo scorso 27 settembre insieme alla carcerazione per il reato di spaccio di sostanze stupefacente, con l'aggravante di avere commesso il reato in prossimità di un ospedale.