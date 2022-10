Rider muore a 26 anni per una consegna serale: 'Abominevole'

Tragedia ieri mattina in provincia di Firenze. Un giovane rider è morto in ospedale per le ferite riportate sabato sera in un grave incidente stradale mentre stava effettuando delle consegne in sella al suo scooter. La vittima aveva 26 anni, si chiamava Sebastian Galassi: lo scontro fatale è avvenuto con una Land Rover nella zona di Rovezzano a Firenze., oltre a consegnare cibo per una nota società di delivery, lavorava anche come grafico web. Studiava mentre faceva due lavori.I sindacati hanno proclamato per mercoledì uno sciopero di 24 ore dei rider fiorentini.'Ieri sera in città si è consumata una tragedia. Un giovane rider di 26 anni è morto travolto da un’auto mentre viaggiava in scooter per fare una consegna. Le indagini chiariranno la dinamica dell’incidente e le responsabilità, ma intanto abbiamo una famiglia disperata e una comunità in lutto - scrive il sindaco di Firenze-.'Sebastian Galassi, un altro ragazzo che perde la vita mentre lavora. Un rider che termina i suoi sogni di potersi costruire un futuro in un terribile incidente. Il suo scooter impatta violentemente contro un fuoristrada - scrive-. Guardate il suo bellissimo volto pulito. Pieno di vita e fiducia. Un altro rider che perde la vita per le strade di Firenze. Quello delle morti sul lavoro è un numero degno di una vera e propria guerra che abbiamo in casa nostra e che non vogliamo vedere pensando che possa accadere solo ad altri e mai a noi. Siamo miopi ed ignoranti fino a che il destino non ci mette di fronte alla realtà piu cruda ed ineluttabile. Fermiamo le cosiddette ‘morti bianche’ sul lavoro. Di bianco non hanno nulla: hanno il rosso del sangue versato dai morti ed il nero del dolore che il vuoto lascia nelle vite dei loro familiari. Non si può nè deve accettare che si possa morire per lavorare'.