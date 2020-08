Rimane in carcere l'aggressore di utenti e Carabinieri al Sert

Era stato arrestato, in attesa di giudizion, il 12 agosto scorso, quando dopo avere litigato con la compagna era entrato al Sert (il Servizio Tossicodipendenze dell'Ausl), di via Sgarzeria, a Modena, minacciando i presenti, danneggiando l'ingresso dei locali ed aggredendo i Carabinieri intervenuti sul posto. In queste ore il giudice, dopo avere raccolto dagli inquirenti ulteriori elementi di respondabilità a suo carico per reiterati maltrattamenti commessi nei confronti della convivente, già a partire dal mese di gennaio scorso (reati che vanno ad aggiungersi ai numerosi trascorsi penali) ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere. L'uomo, un 52enne modenese, è stato raggiunto dai Carabinieri e tradotto al carcere di S.Anna di Modena