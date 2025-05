Rimini: minorenne modenese rapina coppia armato di machete

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Aveva aggredito una coppia di Milano in strada a Rimini minacciandoli con un machete, con una lama lunga 52 centimetri. A scopo di rapina. Il giovane modenese è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri di Rimini dove il fatto si è verificato. Fortunatamente la coppia non è stata ferita. L’intervento tempestivo dei militari ha evitato conseguenze peggiori. Il minorenne è stato portato in caserma ed è scattata la segnalazione alla Procura dei Minori di Bologna.

In una nota ufficiale, Usmia Carabinieri ha espresso «il più profondo apprezzamento ai Carabinieri di Rimini per il loro intervento rapido ed efficace, che ha permesso di evitare conseguenze drammatiche». L’associazione, però, lancia un allarme sulla crescente diffusione di armi bianche tra i giovani: «La presenza sempre più diffusa di armi bianche sulle nostre strade, anche tra giovanissimi, è un fenomeno preoccupante e in crescita.

Coltellacci, machete e oggetti contundenti circolano ormai con troppa facilità, trasformando episodi di criminalità comune in potenziali tragedie».Usmia Carabinieri chiede un intervento deciso da parte delle istituzioni e una maggiore consapevolezza sociale per contrastare questa escalation: 'È urgente avviare una riflessione seria e condivisa: servono misure di prevenzione più incisive, controlli più rigorosi e una maggiore consapevolezza da parte delle istituzioni e della società per arginare questa escalation. Le forze dell’ordine, ogni giorno in prima linea per proteggere la collettività, non possono e non devono essere lasciate sole a fronteggiare questa emergenza'L’associazione rinnova infine il proprio sostegno ai Carabinieri di Rimini e a tutti i militari impegnati nel garantire la sicurezza e la legalità sul territorio.