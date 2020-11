Rissa con spranghe in azienda: denunciati 3 italiani e un indiano

È accaduto a metà settembre scorso, all’interno di un’azienda agricola tra Carpi e Novi, a seguito di un litigio scaturito per futili motivi. Nell’occasione quattro persone, tre italiane ed un indiano, tutti tra i 40 e i 30 anni, sono venuti alle mani procurandosi lesioni personali guaribili tra i 7 e i 15 giorni. I quattro, dopo aver intuito che qualcuno aveva chiamato i carabinieri, si sono poi dileguati. Ciò non è comunque servito ad impedire ai militari di giungere alla loro identificazione attraverso l’acquisizione di alcune testimonianze e l’analisi delle immagini di videosorveglianza, nonché di ricostruire le violente fasi della lite durante le quali i quattro si sono colpiti con spranghe e tubi di ferro. Sono stati tutti denunciati alla Procura della Repubblica e dovranno rispondere di rissa aggravata e lesioni personali gravi.

