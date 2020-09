Rissa tra stranieri irregolari, in due aggrediscono i Carabinieri

Hanno reagito violentamente anche nei confronti dei Carabinieri intervenuti sul posto a seguito di una rissa e che hanno chiesto loro i documenti. Calci e tentativi di colpire i militari da parte i due individui, un 35enne ed un 38enne senza fissa dimora, entrambi marocchini, ora arrestati per rissa e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Il fatto ieri sera, intorno alla mezzanotte. All'arrivo dei militari i due stavano ancora litigando e alla richiesta dei documenti hanno inveito contro i Carabinier, sferrando calci e pugni e procurando lesioni non gravi. I due sono stati bloccati e portati al Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena e tratte in arresto. Condotte davanti al giudice, per loro e’ deciso l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.