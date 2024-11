Ritrovati auto rubata a Soliera e vestiti di lusso rubati a Crevalcore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel corso del controllo emergeva che il veicolo era stato rubato da un’azienda di Soliera alla fine del mese di ottobre e pertanto chiamavano il legittimo proprietario per la restituzione.Nel corso dell’ispezione interna al veicolo rinvenivano anche 4 giubbotti e 3 borse di pelle di un prestigioso marchio di abbigliamento da equitazione, ancora muniti di cartellino di vendita. Insospettiti sulla provenienza dei capi, chiedevano al proprietario del veicolo se anche quegli oggetti fossero di sua proprietà, ma questi negava. Gli Agenti procedevano, quindi, alla restituzione del veicolo e continuavano le indagini per rintracciare il proprietario dei capi di abbigliamento e degli accessori.

Mappavano, quindi, tutte le aziende e i punti vendita del prestigioso marchio nelle zone vicine al luogo del rinvenimento e iniziavano a contattare i referenti per sapere se avessero subito qualche furto, fino a quando rispondeva il proprietario della ditta, sita nel vicino territorio di Crevalcore, che comunicava loro di aver subito un ingente furto qualche settimana prima e di averlo denunciato. Lo stesso si recava quindi presso gli uffici della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara, dove riconosceva i 4 giubbotti e le 3 borse, quantificate in 3.400 euro circa, come parte della merce che gli era stata rubata e che pertanto gli veniva restituita.