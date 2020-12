Modena, rogo in via Labriola: madre e figlio salvati dai Vigili del Fuoco

Sono stati ricoverati all'ospedale ma solo per controlli dovuti all'inalazione di fumi, madre e figlio soccorsi all'alba di oggi in via Labriola a Modena a seguito dell'allarme incendio scaturito da una cantina di una palazzina adiacente ad un capannone. Inavasa dal fumo che ha spinto madre e figlio a salire al piano più alto della palazzina dove è presente un balcone per respirare e da li chiedere aiuto. I soccorsi sono arrivati celermente e con l'autoscala i Vigili del Fuoco hanno raggiunto i due, tratti in salvo