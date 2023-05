Rogo alla cantina Caviro a Faenza, coinvolti 15 silos di alcol

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A metà pomeriggio sono state evacuate precauzionalmente 530 persone nell’area circostante, nel raggio di un chilometro.Al momento, l’evacuazione riguarda le abitazioni che si trovano in una ventina di strade non lontane dall’azienda. A tutte le persone è stato chiesto di spostarsi e di allontanarsi di almeno un chilometro dalla sede della cantina.Per accogliere le persone sfollate è stato aperto il Pala Cattani, allestito per l’accoglienza: si trova in Piazzale Tambini 5.L’azienda ha sede non lontano dall’autostrada A14 e gli impianti lavorano anche sottoprodotti della vinificazione tra cui appunto l’alcol. Per questo, l’Unione dei Comuni della Romagna faentina ha lanciato un’emergenza per l’evacuazione dei cittadini che riguardava inizialmente una quindicina di strade, poi diventate 19. L’invito, per ragioni di sicurezza, è di portarsi ad almeno un chilometro dall’azienda Caviro.Le vie interessate all’evacuazione sono via Cantrigo, via Celletta, via Cerchia, via Convertite, via dal Prato, via Finali, via Malpighi, via Morgagni, via Murri, via Pacinotti, via Piero della Francesca, via Righi, via San Silvestro, via Spallanzani, via Ramazzini, via Valsalva.Il sindaco Massimo Isola, dalla sua pagina Facebook, torna a fare appello alla popolazione che abita non lontano dalla sede di Caviro perché si allontani: 'Chiediamo a tutte le persone che si trovano in una delle vie in elenco, di allontanarsi immediatamente', è la raccomandazione. Già prima delle 14, il Pala Cattani è stato allestito per l’accoglienza degli sfollati. Il numero di emergenza da chiamare è: 0546.691349.