Rogo in area nomadi via Bellaria

Due squadre di vigili del fuoco attive dalle ore 20:45 a seguito dell'incendio che per cause in via di accertamento si è sviluppato all'interno dell'area nomadi di via Bellaria a Modena, vicino allo svincolo della tangenziale per la complanare per Nonantola. Sono andate distrutte alcune strutture in legno. Non si registrano feriti. Sul posto per gli accertamenti gli agenti della Polizia Locale di Modena