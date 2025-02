Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Incendio mortale in un appartamento all'interno di una palazzina di tre piani dell'Acer ieri sera, intorno alle 19, in via Giuliano da Rimini vicino allo stadio Romeo Neri di Rimini. A perdere la vita, un uomo di 55 di origine campana, stroncato dalle esalazioni di fumo e la moglie, 42enne di origine straniera, che era stata soccorsa in gravi condizioni.Ancora da accertare le cause delle fiamme che si sarebbero sviluppate al pian terreno con il fumo a salire, poi, lungo la tromba delle scale. A seguito del rogo, a quanto appreso, sono state evacuate 43 persone - otto di loro affidate alle cure dei sanitari - e una dozzina di appartamenti dell'immobile. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato, della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.