Rogo nel parcheggio della concessionaria auto: 5 mezzi distrutti

Incendio sul quale si sta indagando seguendo diverse piste, compresa quella del dolo, quello che alle 2 della scorsa notte ha distrutto 5 vetture poste all'interno del parcheggio di pertinenza di un rivenditore in via Nonantolana,a Modena. L'allarme ai Vigili del fuoco è scattato alle 2, e ha portato sul posto diversi mezzi. Poco dopo il rigo era circoscritto e 5 auto ma vista la presenza di numerose altre vetture, diverse sono state anche quelle salvate dall'intervento dei Vigili del Fuoco.

