Rogo nella notte, uomo muore carbonizzato in casa

Un grosso incendio generato al piano terra di un'abitazione in via Cannizzaro 138 a Modena, ha provocato la morte di un uomo di 53 anni, trovato carbonizzato dai Vigili del Fuoco intervenuti a mezzanotte per domare le fiamme. All'interno dell'appartamento si trovavano, al primo piano, anche una anziana donna, madre della vittima e la sua badante. Le due donne sono riuscite a mettersi in salvo, prima che le fiamme avvolgessero tutto. Sono fuggite all'esterno e hanno chiamato i soccorsi.Sulle cause del devastante incendio sono in corso al momento, ma dalle prime informazioni sarebbe esclusa l'ipotesi dolosa.