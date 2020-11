Rogo nell'ex falegnameria occupata: nessun ferito

Quando i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale sono arrivati sul posto, gli occupanti abusivi della villetta interna all'area abbandonata dell'ex falegnameria Baroni, compresa tra strada Attiraglio ed il cavalcaferrovia Mazzoni, se ne erano già andati. Forse dopo non essere riusciti a controllare fiamme e fumo generati da una fiamma libera accesa all'interno del locale. Da qui intorno alle 21 l'allarme dei residenti ai Vigili del fuoco che hanno riportato la situazione alla relativa normalità, visto che per un area del genere è difficile parlare di messa in sicurezza. Aperta da due mesi anche nell'accesso che affaccia sulla rotatoria con via Canaletto, l'area è diventata dall'estate scorsa rifugio per stranieri irregolari, senza dimora, spesso, come la cronaca conferma dediti allo spaccio. Un'altra area alle porte del centro, orfana di un progetto di riqualificazione promessa che come in tanti altri casi tarda ad arrivare. E che come quasi sempre accade, si trasforma in terra di nessuno