Il 25enne aveva danneggiato il vetro di un’autovettura in sosta ed entrato all’interno della stessa aveva prelevato uno zaino, un telefono ed una busta contenente un mazzo di chiavi. L’uomo, già destinatario della misura di prevenzione dell’Avviso Orale, emesso dal Questore di Modena nell’aprile dell’anno scorso, è stato denunciato anche per inosservanza sulle norme sugli stranieri, la sua posizione è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.Sempre ieri un cittadino straniero è stato denunciato perché in possesso di una patente di guida verosimilmente contraffatta.Durante il servizio di vigilanza stradale, nel sottoporre al controllo un veicolo al fine di contestare al conducente l’utilizzo dello smartphone durante la guida lo stesso ha esibito una patente di guida extra UE che ha destato qualche sospetto. Infatti, da un’accurata valutazione del titolo abilitativo, gli operatori notavano che lo stesso presentava alcuni sistemi di sicurezza non conformi rispetto ai modelli conosciuti dalle forze dell'ordine.Il conducente è stato denunciato in quanto privato cittadino in possesso di documento personale contraffatto e idoneo a trarre in inganno la fede pubblica, il documento veniva sequestrato e messo a disposizione degli inquirenti. Inoltre è stato multato per essersi posto alla guida di un veicolo senza aver conseguito la patente di guida e facendo uso di telefono cellulare, applicando anche il fermo amministrativo di tre mesi al veicolo stesso.