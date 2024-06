Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Durante la notte, intorno all’una, la Squadra Volante è intervenuta in zona parco Ferrari poichè una persona si era introdotta all’interno di un’attività commerciale, dopo aver infranto la porta a vetro del locale con un tombino fognario. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno rivenuto il chiusino nelle immediate vicinanze del negozio e poco dopo in via Crispi, hanno identificato e fermato il 27enne, corrispondente alle fattezze dell’uomo ripreso dalle telecamere del locale.Addosso aveva una somma di denaro pari a quella del fondo cassa e alcuni oggetti appartenenti all’esercizio commerciale, oltre ad uno smartphone, privo di scheda telefonica – risultato essere rubato il 26 giugno scorso presso un altro esercizio commerciale. Oggi il Gip ha convalidato l’arresto del 27enne disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.Sono in corso, a carico del 27enne già noto alle Forze dell’Ordine, indagini su altri furti in esercizi commerciali, con le medesime modalità negli ultimi mesi a Modena.