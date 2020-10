Ruba abbigliamento per 250 euro in negozio del centro: denunciato

Era già conosciuto alle forze di polizia per altri reati. Ieri pomeriggio i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Modena lo hanno denunciato in stato di libertà per furto. E' un tunisino 43enne, senza fissa dimora, sorpreso mentre asportava capi di abbigliamento da un esercizio commerciale di via Emilia centro. Merce per un valore complessivo di circa 250 euro. La segnalazione degli addetti alla sicurezza del negozio è stata seguita dall'arrivo tempestivo dei militari che hanno preso in custodia il soggetto e, dopo l'identificazione, lo hanno deferito alla Procura Della Repubblica Di Modena.