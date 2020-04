Ruba bici ad una ragazza che fa consegne, bloccato dalla Polizia

Piangeva disperata perché appena uscita dal portone di una casa dove aveva appena consegnato una pizza si è accorta che la bicicletta, che aveva abbandonato per i pochi istanti necessari alla consegna al di la del portone, non c'era più. Disperata ed arrabbiata, una 25enne italiana è stata notata dai militari dell'esercito italiano in attività di controllo del territorio. Alle ore 21,30. Da qui il racconto di quanto era successo e la segnalazione alle forze di Polizia. Poco dopo i militari notano, in viale Molza, un uomo in sella ad una bicicletta di colore nero con scritte bianche, che corrispondeva alla descrizione del mezzo fatta dalla ragazza. Intervengono gli agenti della Squadra Volante e bloccano l'uomo. Si tratta di un 30enne di origine magrebina, clandestino. Viene portato in questura e denunciato per ricettazione. Avviate nei suoi confronti le pratiche per il trasferimento in un Centro di Permanenza Temporanea



Clandestino anche un giovane di origine tunisina fermato ieri sera in via Morane. Passeggiava in compagnia di una ragazza italiana. Alla richiesta di motivare il loro spostamento i due hanno affermato di essere usciti per bere una birra e mangiare una pizza. Per lei è scattata la sanzione in violazione delle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio. Per lui, portato in ufficio, le pratiche per il trasferimento in un CPR