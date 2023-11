Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il furto non è però passato inosservata ad un addetto alla vigilanza dell’esercizio commerciale, che ha provato a bloccare l’uomo che si era dato alla fuga.Ne è nata una colluttazione che ha reso necessario l’intervento dei militari.Ricostruita la vicenda, i carabinieri hanno arrestato il 32enne per i reati di tentata rapina impropria e lesioni personali in danno del vigilante.