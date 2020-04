Ruba cibo e sapone, ma vistosi scoperto minaccia la guardia: arrestato

Generi alimentari e prodotti per la pulizia personale. Beni di prima necessità che un 57enne, di origine marocchina, senza fissa dimora ma con permesso di soggiorno, aveva tentato di rubare all'interno del supermercato Eurospar di via Cabassi, a Modena. Tentativo fallito a seguito dell'intervento di un addetto alla sicurezza del punto vendita che si è accorto del furto e lo ha bloccato al varco casse. Vistosi scopero l'uomo ha estratto dalla tasca un paio di forbici minacciando la stessa guardia che nel frattempo aveva dato l'allarme alla Polizia. La Squadra volante è giunta sul posto pochi minuti dopo bloccando l'uomo e arrestandolo. Aveva rubato merce per un valore di 180 euro ma a metterlo nei guai è stata la minaccia con le forbici di cui si è reso protagonista.