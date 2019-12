Ruba cintura al mercato, ma il capitano dei carabinieri lo arresta

Ultima domenica dell’anno, un clima di festa e la fiera dell’antiquariato in Piazza Grande. È questo il contesto in cui si è trovato ad operare nel tardo pomeriggio di ieri la comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Modena, capitano Francesca Romana Fiorentini. La comandante, a passeggio con la sorella tra gli espositori del mercato, ha notato un ragazzo aggirarsi furtivo tra le bancarelle e, nel momento in cui la proprietaria di una di queste ha gridato “al ladro” per il furto di una cintura vintage Dolce e Gabbana, si è lanciata all’inseguimento del reo. Il ghanese ha tentato più volte di divincolarsi, dandosi ripetutamente alla fuga e lanciando la cinta contro il militare ma questi, anche grazie all’aiuto di un giovane passante che ha prestato la sua collaborazione, è riuscito a bloccarlo nei pressi di Vicolo Squallore. Arrestato, l’uomo dovrà rispondere di tentata rapina impropria nel giudizio direttissimo fissato per oggi.