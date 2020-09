Ruba in appartamento, fugge in auto e causa incidente: arrestato

Furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Reati, quelli commessi da un cittadino albanese ieri sera a Modena, a cui si aggiugeranno quelli alla guida spericolata e all'incidente provocato durante la fuga e che ha mandato all'ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni, una donna che viaggiava col marito a bordo di un auto colpita dal mezzo del malvivente.Il tutto parte da via Martiniana dove nella notte viene messo a segno un furto in una abitazione da parte, pare di tre individui. Con un palanchino la banda forza la porta di casa. I tre entrano e rubano un orologio, un portafoglio e una somma di denaro di 200 euro. Il figlio del proprietario che abita di fronte vede i tre che scappano nei campi e vede un'auto Mercedes bianca con a bordo un uomo che si allontana. Chiama la Polizia di Stato. La Volante intercetta poco dopo l'auto del fuggitivo in via Cadiane. L'uomo viaggia ad alta velocità con guida spericolata. Durante la fuga causa un incidente con feriti passando un semaforo rosso. Una donna alla guida dell'auto in compagnia del marito, viene urtata da quella del malvivente e lei rimane ferita. Fortunatamente in modo non grave. Viene ricoverata per accertamenti sanitari all'ospedale di Baggiovara. L'uomo, un cittadino albanese, bloccato oppone una forte resistenza agli agenti della Squadra Volante che lo arrestatano per furto aggravato in abitazione.Indagini in corso per accertare gli eventuali complici