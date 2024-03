Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Vistosi scoperto, per guadagnare la fuga, aveva minacciato con un paio di forbici un addetto alla vigilanza. Una volta all’esterno dell’esercizio commerciale, aveva sollevato una bicicletta parcheggiata, scagliandola contro l'addetto alla sicurezza. Contestualmente era stata attivata la segnalazione alla linea 112 Numero Unico di Emergenza che ha portato la Squadra Volante sul posto dopo pochi minuti. Individuato dagli agenti l'uomo è stato bloccato e forbici e zaino sequestrati. All’interno dello zaino gli agenti hanno rinvenuto i prodotti asportati dall’esercizio commerciale.Il 13 marzo scorso il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, all’esitodell’udienza di convalida dell’arresto, e su richiesta della Procura della Repubblica di Modena, ha applicato la misura cautelare in carcere.