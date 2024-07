Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Vistosi scoperto, l'uomo ha strattonato e colpito con un pugno il proprietario dell’attività per guadagnare la fuga, minacciandolo con un ombrello e una catena trovati nel locale, e allontanandosi velocemente in strada. I carabinieri hanno bloccato il tunisino all’altezza del parco XXII Aprile dopo un breve inseguimento.Dopo gli accertamenti di rito, l’interessato, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, la persona e inerenti la normativa sugli stupefacenti, è stato arrestato per il reato di tentata rapina aggravata e, su disposizione del Pubblico Ministero, tradotto al carcere di Modena.Il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato il provvedimento adottato dai Carabinieri e disposto, nei confronti dell’uomo, la custodia cautelare in carcere.