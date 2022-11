Sacca: a fuoco rifugio di senza fissa dimora, intaccata cabina elettrica

Il rogo nella parte non più utilizzata di una cabina Hera ancora attiva su via Canaletto Sud. All'arrivo dei Vigili del Fuoco nessun occupante all'interno

Potrebbe essere stato un braciere o comunque il malfunzionamento di un apparecchio a fiamma a provocare l'incendio che questa notte, intorno alle 2, ha danneggiato una porzione del fabbricato su via Canaletto Sud, a Modena, nei pressi del Parco Utoya. Si tratta della parte non utilizzata e dismessa di una cabina elettrica ancora funzionante in una parte rinnovata. Quest'ultima è stata intaccata dall'incendio che ha danneggiato i sistemi all'interno e provocando la sospensione dell'energia elettrica in una parte del quartiere Sacca.



I vigili del fuoco, accorsi sul posto allertarti da persone della zona allarmati dall'intenso fumo, hanno evitato il propagarsi delle fiamme all'intero edificio, verificando che nessuno vi fosse all'interno e nell'area circostante, messa poco dopo in sicurezza. I tecnici Hera sono al lavoro per ripristinare la fornitura di energia elettrica della zona





