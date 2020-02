Sala slot, sospesa licenza al titolare di un locale in via Ghiaroni

Sale di videolottery 'bloccate' dalla Polizia a Modena. Ieri la squadra amministrativa della Questura ha notificato un provvedimento restrittivo al titolare di un esercizio di via Ghiaroni. È stata disposta la sospensione della licenza e la chiusura per sette giorni delle sale videolottery per la raccolta del gioco lecito: si trovano all'interno del locale e la Polizia se n'era già occupata a luglio, quando una Volante si precipitò sul posto dopo alcune liti tra avventori e un dipendente della società di gestione. In realtà, in più occasioni sono stati identificati all'interno del locale personaggi gravati da precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, ma anche per evasione, gioco d'azzardo e droga. Quattro giorni fa, tra l'altro, era stato rubato anche uno smartphone di un cliente.Restando nell'ambito dei controlli di Polizia nel territorio, ieri è stata messa in campo una task force di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia municipale. Nell'ambito dell'operazione 'Alto impatto', in particolare, è stata portata avanti nel pomeriggio un'attivita' congiunta contro reati predatori (furti e rapine) e spaccio di droga. Sono stati organizzati posti di controllo lungo le principali arterie di ingresso e uscita dalla citta', con l'aiuto del reparto Prevenzione crimine di Reggio Emilia: ispezionate la stazione ferroviaria e le zone limitrofe, viale Emilia Ovest, zona Gramsci, via Albareto, via Nonantolana e via Canaletto sud. Complessivamente, segnala la Questura, sono state identificate 70 persone e sono stati controllati 52 automezzi, con nove contravvenzioni emesse per infrazioni al Codice della strada.