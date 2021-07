'Saman poteva essere salvata, per legge'

'Saman poteva essere salvata grazie all'articolo 18 presente nella legge sull'immigrazione'. Così un comunicato dell'Associazione nazionale APS Senza Veli Sulla Lingua, contro la violenza sulle donne e di genere. Infatti 'anche se nell'articolo 18 bis non è incluso il matrimonio forzato, Saman era purtroppo palesemente vittima di violenza domestica e quindi rientrante nella categoria di vittima di violenza dell' art. 18 bis'. E allora 'non serviva infatti- dice la presidente dell'associazione Senza Veli sulla Lingua Ebla Ahmed- che fosse palese l'induzione al matrimonio forzato per salvare Saman, perchè la giovane era vittima di violenza domestica. In famiglia l'avevano privata di ogni libertà sottraendole persino i documenti'. Si legge nel comunicato: 'nella scorsa puntata del programma Chi l'ha visto del 30 Luglio 2021 è stata data per la prima volta la notizia in trasmissione dal Giornalista Paolo Andrioli, da noi informato che per il caso Saman Abbas (la ragazza pakistana uccisa a Novellara) si poteva applicare l'articolo18 bis del testo unico di immigrazione (ex 558 bis c.p.). Infatti se fosse stato applicato il suddetto articolo - prosegue l'associazione- la ragazza sarebbe oggi viva. Saman infatti aveva cominciato a denunciare la sua situazione ben sette mesi fa,ovvero che veniva tenuta segregata in casa dal padre; che non le veniva data la possibilità di studiare;che non aveva la libertà di frequentare amici; di non potersi vestire a suo piacimento; e per di più riceveva percosse in famiglia. Disagi incredibili da sopportare a cui si è aggiunta anche la volontà paterna di imporre alla giovane un matrimonio forzato che è la punta di un iceberg di violenze perpetrate sulla giovane'.