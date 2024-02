Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E’ stato identificato dai carabinieri di San Felice sul Panaro un pregiudicato 33enne di origini magrebine, che lo scorso 9 febbraio aveva tentato un furto con spaccata presso un esercizio commerciale. Nella circostanza, peraltro, oltre che essere ripreso dalle telecamere di video sorveglianza, aveva perso il portafogli coi propri documenti.Gli accertamenti hanno consentito di scoprire che l'uomo aveva commesso altri tre furti, sempre su esercizi pubblici e commerciali di San Felice un altro analogo episodio a Mirandola, tutti nel periodo da dicembre a febbraio.Oltre alle denunce inoltrate alla Procura della Repubblica di Modena, i carabinieri hanno informato delle indagini anche il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Mantova che, nel dicembre 2023, aveva disposto nei confronti dell’indagato la misura dell’obbligo di dimora nel comune di San Felice sul Panaro poiché autore di 9 episodi di furto e tentato furto presso bar, ristoranti e esercizi commerciali di Poggio Rusco e San Giovanni del Dosso, in provincia di Mantova.Il Gip di Mantova ha emesso così, in aggravamento dell’originario provvedimento, la misura cautelare della custodia in carcere.