San Felice, percuote e manda la moglie all'ospedale: arrestato

Un altro caso da applicazione del Codice Rosso, lo strumento di legge che consente di assumere provvedimenti pressoché immediati nei confronti degli autori di violenze e maltrattamenti di genere. Un altro caso accaduto in provincia di Modena, a San Felice sul Panaro. Qui, ieri sera, intorno alle ore 18, i Carabinieri della Compagnia di Carpi sono intervenuti a seguito dell'allarme generato da una accesa lite in famiglia, tra le mura di casa. All'interno dell'appartamento una coppia di origine nigeriana. Lui, 53 anni e lei, 43, che presentava numerose contusioni a seguito di percosse con schiaffi e pugni. I militari hanno interrotto la lite facendo intervenire personale del 118. Dagli accertamenti sono emersi anche precedenti episodi di dissidi e percosse, tali da fare scattare l'arresto con l'attivazione del Codice Rosso. L'accusa per l'uomo, è di maltrattamenti.

