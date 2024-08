Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nei confronti del giovane era pendente un provvedimento che ne disponeva la custodia cautelare in carcere per di rapina ed estorsione in concorso, quale aggravamento della misura dell’obbligo di Presentazione alla polizia giudiziaria alla quale l’indagato era in precedenza sottoposto.Nel gennaio del 2023, lo straniero aveva rapinato e minacciato, con la complicità di un connazionale, alcuni minorenni che stavano viaggiando a bordo di un treno sulla tratta Bologna-Poggio Rusco.Il 21enne si trova ora in carcere a Modena.