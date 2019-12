San Possidonio: condannato l'aggressore delle agenti di PM

Dopo avere trascorso la notte nella cella di sicurezza della Questura di Modena, a seguito dell’arresto di ieri, è stato accompagnato in tribunale da un cordone agenti della Polizia Municipale di San Possidonio, che a fatica, anche oggi, sono riusciti a trattenere il loro nervosismo. Per sottoporsi al processo per direttissima con l’accusa di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.



Il 35 enne, italiano, con precedenti per violenza sui minori, ieri dopo l’ennesimo ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, ha fatto irruzione presso il comando della Polizia Municipale di San Possidonio, aggredendo subito una delle vigilesse presenti, tentando di strapparle la pistola e colpendola con pugni ripetute volte. Una furia scatenata anche ai danni di una seconda agente presente, rimasta ferita. In pochi attimi. “Devo uccidere una persona” - ha affermato, scatenando il panico all’interno del comando. Scatta l’allarme, arrivano altri agenti in rinforzo. L’unico obiettivo è immobilizzare l’uomo e placare quella furia cieca che può sfociare in tragedia. Due agenti riescono ad immobilizzarlo e a bloccare il tentativo di afferrare la pistola nella fondina dell'agente. Questa mattina è stato portato davanti al giudice che lo ha condannato. L'uomo è sempre apparso agitato, nervoso, rendendo difficile anche il lavoro della Polizia Municipale.