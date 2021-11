Sassuolo, 54enne aveva un arsenale in casa: arrestato

L'indagine dei carabinieri era partita da denunce per maltrattamenti familiari. In questo contesto i militari di Sassuolo, il 16 novembre avevano proceduto al ritiro cautelativo di numerose armi regolarmente denunciate da un 54enne.Rilevando alcune incongruenze si è proceduto poi a una perquisizione: sono state rinvenute e sottoposte a sequestro oltre 30 armi, tra fucili, mitragliatrici e pistole – alcune delle quali classificate quali armi da guerra – più di 1000 munizioni di vario calibro e 2 bombe a mano perfettamente funzionati.Per mettere in sicurezza il tutto, sul posto sono stati fatti intervenire i Carabinieri del Nucleo Artificieri del Comando Provinciale di Bologna.L’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione abusiva di armi e munizionamento da guerra nonché per detenzione di più armi comuni da sparo.Ora si trova in carcere.