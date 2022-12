Sassuolo, denunciato l’autore seriale di furti di biciclette

Il giovane in poco più di una settimana si è impossessato di ben 7 biciclette, alcune anche di valore superiore al migliaio di euro

I caranieniri di Sassuolo hanno identificato e denunciato per furto aggravato un giovane che, in poco più di una settimana, si è impossessato di ben 7 biciclette, alcune anche di valore superiore al migliaio di euro, dall’interno di un condominio.

Della refurtiva, una bicicletta del valore di circa 400 euro è già stata recuperate e restituita al proprietario.



I carabinieri invitano a denunicare sempre il furto della bicicletta, fornendo più dettagli possibili, anche per favorire le operazioni di ricerca e restituzione. Spesso le bici possono essere recuperate in altre città, in tal caso una corretta descrizione e l’eventuale presenza di un segno distintivo nascosto (un codice o una parola), può consentire il ritrovamento e la semplice, quanto immediata riconsegna al legittimo proprietario.





