I carabinieri che nel frattempo avevano già individuato e condotto l’uomo in Caserma, raccolte le dichiarazioni della donna, hanno arrestato il suo ex compagno 20enne, per lesioni personali aggravate.Questa mattina l’arrestato è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo, dove è stato convalidato l’arresto e disposta la misura cautelare in carcere.