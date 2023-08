Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













All’arrivo della pattuglia, alcune persone stavano ancora animatamente litigando tra di loro, a causa di alcuni apprezzamenti mossi ad una ragazza.Nel corso del controllo una di loro è stata trovata in possesso di un’ascia, che teneva in bella vista attaccata alla cintura, posta sotto sequestro, mentre un 54enne straniero, è risultato privo di documenti identità e di documenti validi per la permanenza nel territorio dello Stato.L’uomo sorpreso con l’ascia, 33enne, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, mentre il 54enne è stato avviato alle procedure di espulsione dal territorio dello Stato, attraverso l’Ufficio Immigrazione.