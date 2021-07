Sassuolo, occupano abitazione: denunciati tre clandestini marocchini

Blitz della polizia in una casa occupata abusivamente a Sassuolo, al termine della operazione sono stati denunciati tre cittadini marocchini clandestini.I tre stranieri sono stati trovati, mentre dormivano in una casa nella zona della stazione ferroviaria. Essendo privi di documenti di riconoscimento, gli uomini di età compresa tra i 38 e i 52 anni, sono stati accompagnati in Commissariato per accertamenti sulla loro identità; due di loro risultano gravati da numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio e per inosservanza delle norme sugli stranieri.Denunciati per immigrazione clandestina, nei loro confronti il Questore di Modena ha emesso l’ordine di lasciare il territorio nazionale.