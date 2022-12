Sassuolo, rogo in un appartamento: tre famiglie evacuate nel palazzo

L'evacuazione è stata necessaria per effettuare verifiche ai solai sottoposti al calore: nessuno è rimasto ferito

Rogo questa notte alle 3 a Sassuolo, in un appartamento al terzo piano di un palazzo di via Costa. Le fiamme si sono sviluppate nella cucina distruggendo tutti gli arredi. Sul posto per spegnere il rogo i vigili del fuoco che, in via precauzionale, hanno evacuato tre famiglie: quella dell’appartamento interessato dalle fiamme e quelle che vivono negli appartamenti al piano di sopra e di sotto.



Foto di repertorio





