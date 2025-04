Sassuolo: scontro tra due auto, cinque persone ferite lievemente, anche un bambino di 6 anni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





In uno scontro tra due auto che si è verificato questa mattina in via Regina Pacis a Sassuolo, sono state coinvolte 5 persone, tra cui anche un bambino di 6 anni. Tutte ferite lievemente, trasportate all'ospedale di Baggiovara in Codice 1. Tra loro, un uomo di 56 anni, una donna di 50 anni, una donna di 44 anni, un uomo di 43 anni, e un bambino di 6 anni. Tre pazienti sono stati accompagnati all’ospedale di Baggiovara (Sant’Agostino – Estense), mentre altri due hanno ricevuto assistenza presso l’ospedale di Sassuolo.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, Giunti sia con ambulanza che con elicottero, hanno prestato le prime cure, e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi.